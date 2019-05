Egea apuesta por no dar pistas

Sergio Egea es de los que sigue creyendo en las opciones del Oviedo de play-off y preparará a conciencia el encuentro ante el Rayo Majadahonda el domingo en el Tartiere (20.00 horas). Para ello, el argentino está decidido a no dar la mínima pista respecto a sus planes y ha aumentado las sesiones a puerta cerrada en El Requexón hasta el día del partido. La de esta mañana (10.30 horas) será abierta al público y las tres siguientes (jueves, viernes y sábado) serán a puerta cerrada. Egea, para el encuentro ante los madrileños, podría preparar varios cambios respecto al encuentro ante el Tenerife. Recupera el argentino a Christian Fernández, Javi Hernández y Saúl Berjón, que no estuvieron en Tenerife por sanción. Los tres, a priori, tienen muchas posibilidades de regresar al once titular.

Además, Egea también planea volver al 4-4-2 para jugar contra los madrileños este domingo. Ante el Tenerife cambió el sistema por primera vez desde su llegada y reforzó el centro del campo dándole entrada a Ramón Folch por Ibrahima.