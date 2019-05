Pedro Lozano nunca ha pertenecido al Squash Oviedo

Pedro Jorge Lozano Milena, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, manifiesta lo siguiente sobre lo ocurrido en la entrega de premios del Campeonato de Asturias de Squash de esta temporada que se celebró en Covera el pasado 11 y 12 de mayo de este año:

"Pedro Lozano no pertenece, ni ha pertenecido nunca, al club Squash Oviedo, por lo que no puede ser ni ha sido nunca uno de los responsables del citado club. Asimismo, no tuvo nada que ver con los hechos acontecidos en la entrega de premios del Campeonato de Asturias de Squash 2019. De igual manera, su dimisión de la Junta Gestora de la Federación de Squash del Principado de Asturias no tiene nada que ver con los hechos a los que se refiere la noticia".