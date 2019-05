Anne Ignacio: "Queremos devolver al Avilés al fútbol profesional"

El primer día de la nueva etapa del Avilés se cierra con más preguntas que respuestas. Anne Ignacio, la gerente de Norte Proyectos Deportivos Mallorquines, los nuevos gestores del club, empezaron su mandato de cinco años con una declaración de intenciones: "Queremos devolver al Avilés a la Liga de Fútbol Profesional". Lo que no dejó claro es el plan para hacerlo, porque por ahora no tiene decidido ni la junta directiva, ni el entrenador ni la plantilla.

Su presentación fue en el salón Sabugo del Hotel Oca Villa de Avilés. La puesta en escena fue cuidadosa. Con más mesas y sillas que asistentes, había un dossier de cuatro páginas satinadas, explicando las buenas intenciones de los nuevos gestores con el club.

"Aquí no venimos a hacernos millonarios", aseguró Ignacio. En el dossier, Norte Proyectos Deportivos se describe como una empresa sin ánimo de lucro. También como una agencia de jugadores. Aunque pocos recalarán en el Avilés. "Creo que ninguno acabará aquí", aseguró la mujer.

Anne Ignacio es la consejera delegada de la empresa. Detrás de ella hay nombres conocidos. Es el caso de Pedro Horrach, el exfiscal del "caso Nóos". O David Salva, un conocido abogado de Palma. Quien parece no estar, o, al menos así lo desmintió Ignacio, es Luisber. "Sé quien es, pero no tiene nada que ver", concretó. Varios jugadores de Tercera División han recibido llamadas de un emisario de este grupo, que se identificó como el polémico agente de jugadores.

Otros dato conocido de Anne Ignacio es que es la madre de Patxi Sánchez, portero del Avilés la pasada temporada. Ya avanzoóque será complicado que siga, para evitar suspicacias. "No tiene nada que ver", expresó. Tejero le echó un capote. "Ella no es la directora deportiva", dijo. "Para qué veías de cuán lejos venía la relación con ellos", ejemplificó.

Las intervenciones de Tejero fueron de lo más lúcidas. El máximo accionista del Avilés habló sobre las deudas con la actual plantilla, la Seguridad Social y con el Ayuntamiento. También repasó vivencias con los anteriores grupos que gestionaro el club.

Sobre la deuda con la plantilla, denunciada ante la AFE (Asociación Española de Futbolistas) más franco no pudo ser. Será obligación de los nuevos inquilinos de la entidad. "La cantidad se va a depositar en la AFE para que se les abone (a los jugadores) el 30 de junio. Van a cobrar, pero en esa fecha. Hay alguien que no ha denunciado y a ese se le pagará mañana (por hoy) o pasado. No lo determino yo porque yo no voy a pagar, ya lo podéis tener claro", afirmó.

Sobre la deuda con la Seguridad Social, Tejero dijo que "está a punto de caramelo". Se referería a su liquidación. Y por último, se explayó más en la deuda que mantiene el club con el Ayuntamiento, cercana al medio millón de euros.

"Lo de que se debe no es así. Tienes sus condicionantes. Se debe pagar y se debe cobrar. No se ha respetado la concesión. No ha sido un problema nuestro, siempre hemos estado abiertos a un acuerdo. El club tuvo las marcas embargadas, valoradas en 1,4 millones de euros y las puso a disposición del Ayuntamiento. Si mañana nos llaman, allí estaremos. Pero no depende de nosotros. Creo que pronto se arreglará", dijo.

A parte, Ignacio tiene nueve hermanas, gestiona una empresa de autobuses y fue suplente de una lista política local en las pasadas elecciones. Su idea es dirigir el Avilés a caballo entre Palma de Mallorca y Asturias. "Nos atrae mucho esta zona. Vendré y estaré periódos de 15 días o un mes. Voy a ser transparente con vosotros", añadió.

Y poco más avanzó. Los nuevos gestores del Avilés no saben si elegirán Alain Menéndez para llevar la parcela deportiva. "Tengo varias opciones, también de jugadores. Pero no hay nada cerrado", afirmó la mujer. Ni si seguirá Castañón ni los jugadores de este año, aunque sí que ha habido acercamientos.

Lo que sí se sabe es que a Anne Ignacio le gusta el fútbol femenino. "En mi empresa, que no os quepa duda, es una opción de futuro", zanjó. Y, que en su fuero interno, ya tiene avanzados los primeros trazos. "Hemos hecho nuestros balances. Tenemos nuestras cifras.También tenemos ideas para relanzar la afición", detalló.

Las incógnitas se irán desvelando en los próximos días. La idea de Anne Ignacio es celebrar la próxima semana un nuevo encuentro con la prensa. Su voluntad es invitar a la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.