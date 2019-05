Carreño sigue su progresión, elimina a De Miñaur y se cita con Paire

Después de arrollar a Álex de Miñaur, número 25 del mundo con 20 años recién cumplidos, Pablo Carreño prefiere no lanzar las campanas al vuelo. Sobre la misma pista número 7 de Roland Garros, el gijonés no se atreve a decir que ha jugado el mejor tenis de su carrera, pero sí "mucho mejor del que había ofrecido este año". Carreño, al que los malos resultados han arrastrado hasta el puesto 57 de la ATP, ganó a De Miñaur por 6-3, 6-1 y 6-1, en una hora y 52 minutos, y mañana buscará los octavos de final contra el francés Benoit Paire

"Mi nivel está subiendo. Me voy notado cada día mejor, vuelvo a creer en mí, a jugar con alegría, sin pensar, los golpes salen sin pensarlos". Así de seguro se mostró Carreño tras sacar de la pista a Álex de Miñaur, uno de los destacados integrantes de la nueva generación y gran promesa del tenis australiano. De Miñaur no pudo imponer su juego, más propio de pista rápida, y falló en doce de sus subidas a la red, además de no hacer efectivo ninguno de sus siete puntos de rotura.

Con la victoria de ayer, Carreño repite la ronda que alcanzó el año pasado en París, cuando fue eliminado en cinco sets por el italiano Marco Cecchinato, que protagonizó un gran Roland Garros al llegar a semifinales tras ganar posteriormente a David Goffin y a Novak Djokovic. El próximo rival de Carreño será el francés Benoit Paire (38 del mundo), que ayer superó a su compatriota Pierre-Hugues Herbert en un maratoniano partido de 4 horas y 33 minutos.

Ayer otros tres españoles, Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, progresaron en París. Nadal confirmó su buen momento al ganar al al alemán Yannick Maden (6-1, 6-2 y 6-4) en dos horas y nueve minutos. Su siguiente rival será Goffin, ante el que nunca perdió sobre tierra batida. Muguruza se deshizo sin problemas de la sueca Johanna Larsson (6-4 y 6-1) y se medirá a la ucraniana Elina Svitolina por un puesto en octavos.También ganó Carla Suárez, por 6-1, 6-7 (4) y 6-3 a la estadounidense Shelby Rogers, y jugará con la checa Marketa Vondrousova.