Sergio Ramos seguirá en el Madrid: mi sueño es retirarme aquí

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, confirmó este jueves que "para nada" se quiere ir del conjunto madridista, poniendo fin de este modo a la posibilidad de una marcha al fútbol chino e insistió en que su deseo es retirarse en su actual club, reconociendo que todo se había generado por una falta de sintonía con Florentino Pérez.

El central andaluz compareció ante los medios de forma casi inesperada en la Ciudad Deportiva del conjunto blanco para aclarar su futuro, que en los últimos días ha sido el centro de atención por su petición para dejar el club tras recibir una oferta del fútbol chino.

"Para nada me quiero ir, siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí y el presidente puede decir que nunca me iría siempre y cuando tuviese contrato y que incluso jugaría gratis porque así lo siento", aseveró.

El de Camas reconoció que se habían "especulado muchas cosas" sobre su futuro, pero que su deseo es retirarse como jugador madridista. "Soy madridista y me quiero retirar aquí y acabar mi contrato. El día que me vaya quiero que sea por la puerta grande y ganando, que es como me merezco tras muchos años", aseveró.

El internacional, que confirmó que había una propuesta del fútbol chino, admitió que una de las cosas que le llevan a seguir es el sentirse "querido por el presidente, la afición y los compañeros". "Esa 'patita' (con Florentino Pérez) estaba floja, y a partir de ahora ya no habrá más problemas", sentenció.