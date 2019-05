Carreño, ante Paire por los octavos

Hace un año, Aliona Bolsova ni siquiera tenía claro si quería dedicarse al tenis. Dudaba si seguir sus estudios de historia en Estados Unidos o en España, donde con tres años había llegado con sus padres originarios de Moldavia. La joven, de 21 años, alcanzó ayer la tercera ronda de Roland Garros, donde encadena ya cinco triunfos, tres en la fase previa que le dieron acceso al cuadro principal y dos en este, el último frente a la rumana Sorana Cirstea por 7-6 (5) y 7-6 (3).

El sueño puede prolongarse para la 137 del ránking, que se medirá por un puesto en octavos contra la rusa Ekaterina Alexandrova, una rival asequible dado el nivel mostrado por la española. Un nuevo triunfo le colocaría entre las 100 mejores del mundo y daría un nuevo impuso a una carrera que tardó en arrancar.

Bolsova es una tenista diferente, que luce un "look" peculiar en el circuito, con pelo corto, algo desaliñado, y un tatuaje en su brazo izquierdo, además de jugar siempre con pantalón corto. "Las chicas siguen el típico perfil de la faldita, visera, trencita...", remarca Bolsova. "A mí no me gusta nada de eso. Me gusta la diversidad y que se vea la personalidad de cada uno".