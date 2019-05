Una lesión frena a Carreño en Roland Garros

El tenista asturiano Pablo Carreño se ha retirado de Roland Garros, al sufrir una lesión durante su partido frente a Benoit Paire, cuando el francés dominaba por 6-2, 4-6 y 7-6 (1). "En el primer punto del juego de desempate sentí un pinchazo que no me ha dejado continuar. He hablado con el fisio y hemos tomado esa decisión", aseguró el gijonés, que señaló que la lesión es en el aductor derecho, mientras que en el Abierto de Estados Unidos del año pasado fue el izquierdo.

Carreño, que no había ganado ningún partido en 2019 desde el Abierto de Australia, superó tres rondas en París, con lo que repitió el resultado del año pasado. El gijonés someterá a una ecografía y en los próximos días se podrá determinar el alcance de la lesión.