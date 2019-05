Carapaz, un poco más cerca

El colombiano Esteban Chaves (Mitchelton Scott), 29 años, fue el vencedor en solitario de la decimonovena etapa del Giro de Italia disputada ayer entre Treviso y San Martino Di Castrozza, de 151 kilómetros, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) retuvo la maglia rosa.

Chaves entró con un tiempo de 4h.01.31, logrando así la tercera etapa de su carrera en el Giro. Cruzó con 10 segundos de ventaja sobre el italiano Andrea Vendrame (Androni). Los favoritos se tomaron con calma la jornada y sólo se sumaron a la refriega en los últimos kilómetros de ascenso. Los principales favoritos entraron juntos, a 6:29 del ganador; y la general no registró cambios: Carapaz mantuvo la 'maglia rosa' con 1:54 minutos sobre el italiano Nibali y 2.16 respecto al esloveno Roglic. Cuarto, y primer español, es Mikel Landa a 3:03.

Chaves recordó los momentos difíciles vividos en los últimos años, con lesiones y enfermedades. "Es increíble, no tengo palabras para definir lo que siento. Toda mi familia, mi equipo, mis amigos, todos saben lo duro que hemos trabajado, pero nunca me di por vencido. He atacado muchas veces hasta que dejé a todos, la vida también es así, tienes que seguir atacando, atacando, atacando porque nunca sabes lo cerca que estás. Estoy muy feliz, es un hermoso día"

Hoy se disputa la penúltima etapa entre Feltre y Croce d'Aune-Monte Avena.