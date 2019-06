El Covadonga tratará de remontar en Galicia

El Covadonga busca hoy la gesta en Galicia. El equipo ovetense visita al Bergantiños con el objetivo de darle la vuelta a la eliminatoria y avanzar a la siguiente ronda de la promoción de ascenso. No lo tendrán fácil los de Fermín Álvarez que, hace una semana, sucumbían en el Rabanal por 0-2. Fermín Álvarez tendrá a todos sus efectivos disponibles excepto al defensa Ángel Saiz, que se encuentra lesionado. El resto de jugadores de la plantilla ovetense se desplaza a tierras coruñesas. El equipo ovetense, que disputa su segundo play-off de ascenso a Segunda B, aún no sabe lo que es marcar un gol en una promoción, tras no ver portería en su anterior participación, ante el Don Benito, en 2013.