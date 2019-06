El emotivo mensaje del hijo de Reyes: "Sé que desde el cielo me cuidarás"

El mundo del deporte en general y del fútbol en particular sufrió ayer un duro golpe tras el fallecimiento del futbolista José Antonio Reyes en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla. Tras hacerse pública la noticia, han sido numerosos los mensajes de cariño y tristeza que se han multiplicado por las redes sociales y han llegado a la familia del futbolista. Personalidades del mundo del fútbol, donde destacó Reyes en equipos como el Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Benfica o Atlético de Madrid, de la cultura y ciudadanos anónimos han mostrado su tristeza por el fatal suceso en el que también falleció un primo del jugador, de 23 años.

El mensaje más emotivo ha venido, no obstante, del propio hijo del jugador. José Reyes ha publicado un mensaje lleno de cariño y agradecimiento en su perfil de Instagram. El texto va acompañado de una imagen en la que aparece el joven junto a su padre. "Este es el último momento que pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 no pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! Se que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!", concluye el mensaje que ha publicado el joven.

Rápidamente, su comentario se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño ante las palabras de José Reyes. Rostros conocidos del mundo del fútbol y la música han querido demostrar su afecto hacia el joven en estos momentos tan duros.



Mensajes de cariño por Reyes

"Era mi gitano. Así le llamaba". José Ramón Sandoval, exentrenador del Sporting, mantuvo una estrecha relación con José Antonio Reyes hace menos de un año, en Córdoba. "Era un chico peculiar, diferente. Las tuve con él, ¡eh!, pero se hacía querer. En el campo tenía magia".

Ibrahima Baldé, delantero del Oviedo que llegó a España para hacerse un sitio en el Atlético de Madrid, siempre recuerda una anécdota con el utrerano cuando compartían vestuario. "Se hizo cargo de mí desde el primer día, se encargó de que no me faltara de nada. Era muy generoso cuenta.

Quien también quiso recordar al futbolista Alberto Moreno, futbolista del Liverpool, que coincidió con Reyes en su etapa en el Sevilla. Moreno, cuyo equipo se proclamó ayer Campeón de Europa, lució un emotivo mensaje en una camiseta: "Te quiero hermano", escribió en la elástica (lo puedes ver en este enlace).