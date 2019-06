Sandoval: "Era mi gitano"

"Era mi gitano. Así le llamaba". José Ramón Sandoval mantuvo una estrecha relación con José Antonio Reyes hace menos de un año, en Córdoba. El exentrenador del Sporting llegó en el mes de febrero al club andaluz en busca de un milagro para lograr la permanencia y para ello necesitaba recuperar a una de las figuras de la plantilla: el utrerano. "Él estaba fuera de peso. Me senté con él y se lo dije. Le hice perder más de once kilos. Hizo un sacrificio brutal. Le costó entrar en el equipo, pero se lo ganó. Era un chico peculiar, diferente. Las tuve con él, ¡eh!, pero se hacía querer. En el campo tenía magia. Era un artista y todo un lujo para nosotros. Fue muy importante en la salvación del Córdoba", subraya.

"No le gustaba mucho lo de entrenarse, pero le convencimos hasta que alcanzó un momento de forma extraordinario. Su padre me decía: 'métele caña'. Siempre estaba rodeado por su familia. Sobre todo, de sus primos. Había uno que no se separaba de él. Reyes tenía miedo a la soledad", relata José Ramón Sandoval sobre el carácter de un futbolista que, tras aquella campaña en el Arcángel, se enroló en el fútbol chino, donde también se llevó a sus primos. "En Córdoba era la referencia del equipo. Si había que mover de sitio la portería de los entrenamientos, él era el único que ni la tocaba. Nadie le dijo nunca nada. Se había ganado ese respeto. Era el que daba alegría al resto de vestuario, junto a Sergi Guardiola. Siempre sonriente, buen compañero. Recuerdo un día en el que teníamos doble sesión, era el cumpleaños de una de sus tres hijas y pactamos que se marchara a casa. Le tapé porque se lo merecía. Hicimos varios pactos de esos. Como decía Cruyff, a cada futbolista hay que tratarle de manera diferente. Y él era diferente", destaca. "En los juegos de balón en corto, siempre ganaba. Era un espectáculo verle. Todavía tengo fresco aquel partidazo que hizo en la última jornada, ante el Sporting. Le cambié para que se llevara el cariño de la afición, que le despidió con una tremenda ovación. La última vez que hablé con él fue hace unos meses. Vino a Córdoba y me contó su experiencia en China. Volvió a agradecerme el trabajo que hicimos en aquella salvación milagrosa. 'Míster, aprendí muchas cosas', me decía. Nunca olvidaré a mi gitano", concluye.