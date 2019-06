Lealtad y Marino buscan su segundo rival por el ascenso

Lealtad de Villaviciosa y Marino de Luanco afrontan esta tarde (17.00 horas) su segunda presencia en el sorteo de las eliminatorias por el ascenso de Las Rozas con diferente ánimo. El Marino acude con una sonrisa de satisfacción, lógica reacción al 2-0 con el que despachó al San Ignacio vasco. Para el Lealtad, es un acto no deseado. El Getafe B le apartó de la gloria de una forma cruel y debe reengancharse al tren del ascenso por un camino más largo. Los dos supervivientes asturianos (caídos ya Caudal y Covadonga) conocerán hoy la identidad de sus rivales en las semifinales por el éxito.

Al Lealtad, como campeón del grupo II de Tercera, le siguen correspondiendo algunas ventajas. Disputará el partido de vuelta en Les Caleyes y se enfrentará a un tercero o un cuarto. Lo más probable es que le toque cruzarse con un cuarto, ya que habrá siete a repartir entre los nueve campeones que han perdido sus duelos por el ascenso. Los cuartos que han sobrevivido son: Formentera, Prat, Móstoles, Algeciras, Alondras, El Palo y Numancia B. Los campeones que acompañan el Lealtad son Escobedo, Zamora, Jaén, Cádiz B, Tamaraceite, Portugalete, Socuéllamos y Tarazona.

Para el Marino, la posición del rival ofrece más dudas. Los de Luanco son uno de los once segundos que han superado el primer obstáculo. Les acompañan: La Nucía, Mallorca B, Villarrubia, Sestao River, Lorca Deportiva, Gimnástica Segoviana, SD Logroñés, Las Rozas y Bergantiños y Linares. Entre estos once supervivientes se sorteará quiénes juegan ante los siete terceros que no se deben enfrentar a los primeros (dos de ellos lo harán por no haber cuartos suficientes). Los terceros son: Mutilvera, Arandina, Alcobendas, Unión Viera, Moralo, Utrera, Villarobledo, Poblense y Alavés B. De no salir beneficiado de ese sorteo, el Marino se enfrentaría a otro segundo, con el que se sortearía el orden de los partidos.