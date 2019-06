El Narcea aportó once de los quince salmones de ayer

La temporada de pesca en los ríos salmoneros asturianos se entona poco a poco. Este año destaca especialmente el río Narcea que sigue destacado en cabeza de la relación de capturas. Ayer, de las quince piezas que se echaron a tierra el Narcea dio once. En zona libre, y a cebo natural, pescaron: Víctor José Fernández, de Las Gallinas (Salas), de 3,110 kilos; Lisardo Sergio Fernández, de Grado, de 4,650; Marino Alvarez Colao, de Grado, de 5,535, Pedro González, de Pravia, de 3,600; y dos pescadores que no dieron sus datos personales, de 5,430, y de 5,475. Ilidio González Leocadio, de Cangas del Narcea, de 5,945, a cebo natural en el coto Juan Castaño; Faustino Fernández Blanco, de Salas, de 4,025, a cebo natural en el coto Arenas; y dos pescadores que no dieron sus datos, de 5,400 y de 5, a cebo natural, en el coto El Pilar, ambos donados al Proyecto Arca, y un pescado que tampoco dio sus datos personales, en zona libre, a mosca, de 5,070.

En el Sella sacaron dos salmones Andrés Peláez Cueto, de Siero, de 5 kilos, a mosca en zona libre, y Manuel García Sanfeliz, de Cangas de Onís, de 6,240, en zona libre a cebo natural.

En el Cares salieron dos ejemplares pescados por Alfonso Caso Llano, de Colombres, de 4,450 en zona libre a cebo natural, y Manuel García fernández, de Cuérigos (Aller), de 5,700, a cebo natural en el coto Jaces.

Con 319 salmones sacados, a estas alturas de la temporada se superan en más de cien las dos anteriores de 2017 y 2018 y se acerca a la de 2016.