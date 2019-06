Torrecilla, para septiembre

Empezó junio y, como reclamaba Miguel Torrecilla a mitad de curso, llegó el momento de entregar las notas. Quizás el director deportivo del Sporting confiaba, como los malos estudiantes, en un arreón final que le librara del suspenso, igual que en su primer curso en Gijón. El síntoma más claro del fracaso de su segundo proyecto es que se puede hacer balance cuando todavía falta un partido. En realidad, al Sporting le sobró todo un mes. Y eso es un pecado en un club que, por historia, afición y presupuesto, estaba obligado a pelear como mínimo por el play-off de ascenso. Desde que despachó a Rubi antes de entrar en su despacho de Mareo, Torrecilla no ha dado una a derechas con los entrenadores. Como se equivocó con Paco Herrera y Baraja, no tuvo fuerza ni argumentos para oponerse a la marea popular que impulsó a José Alberto. Pero no parece muy cómodo con él. Con los futbolistas, las cosas también han ido a peor, así que las perspectivas no pueden ser más negras. Y no solo se la juega el Sporting. Un tercer resbalón consecutivo puede poner entre paréntesis la carrera de un director deportivo que llegó al Sporting con un prestigio que todavía no ha podido justificar.