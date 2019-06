Asturias vuelve a la élite de las katas con tres parejas en el Europeo

Asturias aportará tres parejas a la selección española de katas de judo que afrontará el próximo mes de julio el campeonato de Europa, a celebrarse en Las Palmas. El buen trabajo de los técnicos, la constancia de los judokas y un relevo generacional apoyado en recursos desde la Federación territorial, hacen que el Principado vuelva a ser una potencia en esta especialidad. Estarán en la cita de las islas Elena Rodríguez con Juan Patricio Rodríguez, tras proclamase campeones en Ju No kata, Vicente Jesús González y Ángel Prendes, subcampeones en Katame No kata, y Esteban Díaz junto a Mario Corujo, segundos en el nacional de Kime No kata. Estos últimos son novatos en un Europeo, mientras que las otras dos parejas ya suman cinco medallas continentales.

El coordinador del equipo asturiano, Alfonso Cabal, y el director de la escuela federativa, José Antonio Sánchez Gandoy, trabajan sin desmayo con las tres parejas convocadas y con otras nueve que tienen gran potencial de cara a futuras metas. Detrás, en los gimnasios, ya se están formando jóvenes valores, con Juan Magadán y Santi Maribona como pareja de referencia. Es una gran salida competitiva para muchos judokas que prefieren trabajar la técnica por encima del combate. Desde la Federación Asturiana de Judo se pretende seguir promocionando y divulgando esta práctica que comienza retomar el esplendor de primeros de siglo, con figuras como Jesús Verano, Máximo González, Carlos de Cima y José Joaquín Suárez.