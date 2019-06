Platini acusa a la FIFA y al TAD de complot y carga contra Infantino

El francés Michel Platini, expresidente de la UEFA inhabilitado durante cuatro años por administración desleal, acusó ayer a la FIFA y al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de perjudicar su imagen con un "complot" y arremetió contra el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por no tener "credibilidad". Platini, cuya inhabilitación acabará el próximo 11 de octubre, aseguró que "alguien" no quiso que él fuera presidente de la FIFA y no excluyó que Gianni Infantino, actual máximo mandatario del organismo que gestiona el fútbol mundial, supiera algo antes de su sanción. "Tengo algunas ideas, creo que todos las tienen, pero al no tener pruebas denuncié a personas desconocidas. Pero es alguien que está dentro de la FIFA y del TAD", afirmó Platini en vísperas del congreso que la FIFA celebrará mañana en París.