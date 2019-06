Rubiales anuncia sanciones por los amaños cuando haya una sentencia

París / Oviedo, Agencias

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró ayer que la Federación aplica una política de "tolerancia cero" con los amaños, pero apuntó que mientras no haya sentencia firme en el caso del Valladolid y en la bautizada operación Oikos no se puede empezar a hablar de sanciones. "Todas las cuestiones que sean administrativas están pendientes de cualquier tipo de confirmación a nivel penal. Por lo tanto, ahora mismo no es el momento de hablar de sanciones. Ahora mismo lo que tenemos es que investigar al máximo y colaborar con la justicia al máximo", dijo.

El presidente de la RFEF se pronunció en referencia a la presunta implicación de siete jugadores del Valladolid en el supuesto amaño del último partido de la Liga con el Valencia, que, si se llegase a confirmar, podría hacer perder al Valladolid seis puntos y ocasionar su descenso de categoría.

Rubiales destacó que la RFEF fue quien puso el caso en manos de la policía y agradeció el trabajo efectuado desde entonces por los agentes. "Ahora mismo tenemos que seguir colaborando y hay también que esperar, con prudencia, a ver qué ocurre, porque la presunción de inocencia está ahí", recalcó el dirigente del fútbol español.

Amenazas y deudas. Poco a poco se van conociendo detalles del informe que la Policía trasladó al juez instructor de la operación Oikos. En el mismo se incorpora información de una operación contra la droga y el blanqueo de dinero y se hace referencias a las amenazas que Carlos Aranda y Raúl Bravo -dos de los presuntos cabecillas de la trama- trasladaron al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, por una deuda pendiente de 100.000 euros. La investigación no puede determinar si esa cantidad corresponde o no al pago de un amaño o apuesta pendiente, pero sirve de enlace en las pruebas que se manejan sobre el amaño del partido Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga.

Lasaosa, a quien le reclaman la deuda, fue detenido el martes pasado en su domicilio de Huesca. Quedó en libertad dos días después, el jueves, después de declarar ante el juez Ángel de Pedro, que le impuso la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Además, le dio 10 días para abonar una fianza de 50.000 euros y le mantuvo la condición de investigado por corrupción en el deporte y cooperador necesario en un delito de estafa

Por el momento, los imputados en la causa son 21. Junto a Bravo y Aranda, ya retirados del fútbol profesional, figuran seis jugadores en activo. En documentos del sumario se cita a Borja Fernández -que se retiró el día del partido presuntamente amañado-, Carlos Caballero (Fuenlabrada), Carlos Martín Briones (Sariñena), Borja Gómez (en el equipo indio East Bengal), Samuel Sáiz (Getafe) e Íñigo López (Deportivo). Los otros tres imputados que han trascendido son directivos del Huesca, entre ellos su presidente.