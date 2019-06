María Méndez y Cheza, en la lista para el Europeo sub-19

María Méndez y María Echezarreta, "Pecas" y "Cheza" cuando saltan al campo, son las dos asturianas en la lista de la selección española sub-19 que disputará el campeonato de Europa femenino que se juega el próximo julio en Glasgow (Escocia). La primera, jugadora del Real Oviedo (acaba de fichar por el Deportivo), y la segunda, en las filas del Boston Breakers (Estados Unidos), cuentan los días hasta el 24 de junio, cuando iniciarán la fase de preparación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Hemos jugado juntas durante diez años y para mí, "Pecas" es parte de mi familia. Es un gusto poder tener a una amiga como ella en este torneo", asegura "Cheza", portera avilesina que este año ha jugado en Estados Unidos. "Nos entendemos sólo con mirarnos", enfatiza la cancerbera. Pese a que hace un par de semanas que terminó la competición en Estados Unidos y ya de vuelta Asturias, la guardameta sigue entrenando para llegar a tope a la cita europea. "Me estoy preparando con los entrenadores del Real Oviedo Femenino", explica la jugadora, que el año pasado ya levantó este trofeo. "Después de las sensaciones vividas al ganar la Copa no podemos pensar en otra cosa que no sea ir a por la competición", afirma sin dudas la futbolista, una de las que más proyección tiene del combinado nacional. El Europeo se disputará del 14 al 28 de julio en Escocia. Las españolas son uno de los equipos favoritos.