El Real Madrid presenta su nueva camiseta "minimalista" para la temporada 2019-20

La camiseta del Real Madrid para la temporada 2019-20 recuerda los éxitos de la entidad de Concha Espina en sus 117 años de historia con motivos dorados, un diseño minimalista y está inspirada en la corona del escudo del club blanco, según desveló este viernes la marca deportiva adidas.



Adidas y el Real Madrid han presentado la primera equipación para la temporada 2019-20. Con su récord de 13 trofeos de la Liga de Campeones y 33 de LaLiga Santander, el dorado adorna la camiseta y homenajea al éxito del 'Rey de Europa'. El diseño limpio y minimalista apunta a una nueva etapa en la que buscará los éxitos pasados.





? Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

?? https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV