Pesca: récord de capturas de salmones esta temporada en los ríos de Asturias

Récord de capturas en la temporada de pesca en los ríos salmoneros asturianos, con 41 piezas sacadas ayer. Diecisiete salmones salieron en el Narcea, 14 a cebo natural. En zona libre pescaron: Fernando Castro Campa, de Oviedo, de 4,565 kilos; Rubén González "Rulo", de Langreo, de 4; Alberto Noval Villa, de 5,605; Raúl Sánchez Pérez, ambos de Pola de Siero, de 6,425; Víctor José Fernández Pérez, de Las Gallinas (Salas), 6,215; Pablo Riesgo González, de Pañaullán (Pravia), 4,700; José Barbosa Ferreira, de Villalegre (Avilés), de 6,620; Luis Eduardo López Alvarez "Villa", de Oviedo, 5,135. A mosca, tres: José Luis Queipo Blanco, de Cangas del Narcea, de 5,810; Ramón González Pena, de La Luz (Avilés), de 5,650 y un pescador sin datos de 5,850; tres pescadores que tampoco dan datos, de 6,200, donado al Proyecto Arca; de 6,135, y de 4,245. Y en cotos pescaron de 5,245 y de 4,985, ambos en Arenas y de 5,510, en El Pilar.

En el río Sella se sacaron ayer dieciséis salmones. Un cupo en El Brezo, a cargo de Orlando Muñiz Fuentes, de Cangas de Onís, de 4,560, a cebo natural, y los otros dos a mosca a cargo de Juan José Fonticiella Celdrán, de Ribadesella, de 4,290, y Juan Antonio Carpio Pérez, de Sellaño, de 3,800. Dos en Tempranes, a cebo natural: Martín Díaz García, de Mieres, de 5,650, y Gonzalo Fernández Suárez, de Quiros, de 4,330. Los otros once salieron en zona libre. A cebo natural sacaron Enrique Blanco Martino, de Arriondas, de 4,260; Manuel Gutiérrez Alvarez, de Sevares, 4,200; Oscar Escandón Barrial, de cangas de Onís, 5,220; José Antonio González Suero, de Berodio, 5,700; Julio César Vázquez Alonso, de Nava, 5,230; José María Estrada Díaz, de Lieres, 4,460, y un pescador que no facilitó sus datos, de 5,380. Y a mosca en zona libre pescaron: Isidro Herrera Lastra, de Villabáñez, de 5,130; Javier Gutiérrez Cudruillo, de Arriondas, de 5,470 y dos pescadores que no facilitaron sus datos, de 5,730 y 4,300.

En el Cares salieron ocho: Un cupo en Monejo, de Pedro Castillejo Partido, 4,300; Mariano Montes Pérez, 5,100, y Angel Piedra Cerezal, 4,150. Los tres de Laviana. Dos en el Collú a cargo de los gijoneses Juan José Corte Suárez, 3,550, y Alvaro Arias Corte, de 3,700. Otros dos en El Tilo, pescados por dos gijoneses que no dieron datos, de 4,350 y 6,100. Y José Ramón Sánchez Morán, de Pola de Siero, de 4,600, en Niserias.