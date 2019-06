Se bate el récord de la temporada, con 41 salmones

Se batió el récord de capturas de la temporada en los ríos salmoneros asturianos, con 41 ejemplares. Diecisiete, en el Narcea, 14 a cebo natural. En zona libre se pescaron trece, de pesos entre cuatro y seis kilos y medio. Un pescador que no dio datos, de 6,2, lo donó al Proyecto Arca. En cotos pescaron de 5,245 y de 4,985, ambos en Arenas y de 5,51, en El Pilar. En el Sella, 16 salmones. Un cupo en el coto El Brezu, de Orlando Muñiz Fuentes, de Cangas de Onís, de 4,65, a cebo natural, y los otros dos a mosca, de Juan José Fonticiella Celdrán, de Ribadesella, de 4,29, y José Antonio Caspio Pérez, de Sollaño, de 3,29. Y en el coto Tempranes se sacaron dos, a cebo natural, Martín Díaz García, de Mieres, de 5,65, y Gonzalo Fernández Suárez, de Quirós, de 4,33. Los once restantes, en zona libre a cebo natural, de entre 4 y 5 kilos. En el Cares, ocho: Un cupo en Monejo, de Pedro Castillejo, 4,3; Mariano Montes, 5,1, y Ángel Piedra, 4,15. Los tres, de Laviana. Dos, en el Collú de los gijoneses Juan José Corte, 3,55, y Álvaro Arias, de 3,7. Otros dos en El Tilo, de otros dos gijoneses que no dieron datos, de 4,35 y 6,1. Y José Ramón Sánchez, de Pola de Siero, de 4,6, en el coto Niserias.