Champion gana por un segundo y Galicia triunfa tras su caída

La segunda etapa de la Asturias Bike Rice, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, y disputada en Tineo cumplió ayer con todos los pronósticos. Una etapa rápida de 57 kilómetros y 1.971 metros de desnivel en la que pronto se hizo un grupo de cabeza formado por Thomas Champion (Team XC Radon), Víctor Manuel Fernández (Wolfbike Team) y Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Cycling). Durante los primeros kilómetros los tres corredores rodaron a un ritmo muy fuerte, pero el grupo perseguidor, en el que se encontraba Ismael Esteban (Aldro- Arrueda), no dejó que la renta se ampliara en exceso. En el ecuador de la etapa, en la que los tres corredores escapados seguían mandando, el recorrido tuvo una subida del 20% que puso a prueba el estado de cada uno de los participantes. A falta de 10 kilómetros para el final, el podio no estaba cerrado. El primero en cruzar la línea de llegada fue Champion, seguido con el mismo tiempo, con un segundo menos, por el cordobés Fernández. La remontada de Esteban quedó en aviso y ocupó la tercera plaza entrando en meta con la rueda pinchada

En categoría élite femenina la malagueña Natalia Fischer (MMR Factory Racing) salió para defender el liderato, pero la catalana Clàudia Galicia (Megamo UCI Team), que anteayer sufrió una caída, no se lo iba a poner fácil. La corredora catalana, que se presentó en la línea de salida casi sin calentar, se fue encontrando cómoda y sin molestias de la caída del día anterior y tras unos primeros kilómetros que se los tomó a modo de calentamiento, decidió atacar. Galicia lanzó un ataque y comenzó a restar segundos a Fischer, hasta conseguir neutralizarla antes de llegar al primer avituallamiento ubicado en el kilómetro 23. Galicia cruzó la línea de meta primera, seguida por Fischer y Antunes.

La catalana recorta tiempo en la general, pero no le sirve para arrebatarle el liderato a la andaluza, que en la etapa de ayer sufrió con la climatología, marcada por el frío y la lluvia.