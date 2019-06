Wisi y Samu renuevan con el Stadium

Siguen las altas y bajas en el Avilés Stadium. Los avilesinos han renovado esta semana a Wisi y Samu. También han anunciado que no seguirá el guardameta Juanes ni el atacante Omar Tranche. Aunque las gestiones no cesan en las oficinas del club avilesino, la dirección deportiva no pierde de ojo la fase de ascenso a Segunda División B, en la que todavía están vivos Marino de Luanco y Lealtad de Villaviciosa. En caso de ascender los dos equipos asturianos, el Avilés Stadium jugará el año que viene en Tercera División. Si no, lo hará en Regional Preferente con el objetivo de alcanzar la máxima categoría del fútbol asturiano.