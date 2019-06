El Marino se aferra a Miramar

Multiva Baja, ÁREA 11

El Marino tendrá que resolver la eliminatoria ante la Mutilvera de ascenso a Segunda B en Miramar después de conseguir un buen resultado en el partido de ida y prolongar su racha sin recibir goles en esta fase de ascenso después de tres encuentros, Los locales tuvieron más llegadas durante tres cuartos de encuentro, pero en el tramo final llegaron los mejores chispazos gozoniegos y Álex Arias envió al travesaño la mejor oportunidad asturiana. Los de Oli, vestidos ayer completamente de rojo, mantuvieron a raya las intentonas navarras con una buena seguridad defensiva y el cero a cero lo deja todo muy abierto para el segundo partido en Miramar.

La primera parte entre Mutilvera y Marino dejó más respeto y temores en defensa que otra cosa, con contadas aproximaciones a las dos porterías. El acercamiento más peligroso de los de Oli en el primer periodo llegó a los doce minutos, en un córner desde el lado izquierdo que Álex casi convirtió en gol olímpico, sacando la defensa. Sin grandes alardes, la Mutilvera fue el equipo que crearía más peligro de ahí hasta el descanso. Avisaba Eztieder con un centro chut a las manos de Rabanillo, y apenas dos minutos más tarde, al paso por el veinte, un intento de Barace desde casi la misma posición se fue cerrando en una diabólica comba hasta estrellarse en la parte superior del travesaño, en un gran susto para el arquero luanquín.

La segunda parte vio una salida en tromba de la Mutilvera en los primeros minutos, con oportunidades como un disparo desviado de Eztieder, un peligroso centro raso de Adrián que despejaba oportuno a córner Trabanco, o un cabezazo de Briñol que se marchaba alto, todo antes de los cinco minutos.

Los de Oli fueron equilibrando de nuevo la balanza llevando el partido a los 30 metros de la zona ancha. A los veintiocho minutos llegaría la mejor opción del Marino en toda la tarde. Percusión por la diestra y centro al segundo palo, donde Álex Arias controlaba y ponía un tiro de rosca al segundo palo que se estrellaba en el larguero, ya batido Jorge. Losantos respondía para la Mutilvera con un disparo muy desviado y la polémica llegaba en la siguiente opción del Marino, cuando Álex caía derribado después de controlar cerca del punto de penalti. El colegiado no indicó nada con la expedición luanquina pidiendo los once metros. Estaba más fresco el Marino de Luanco, rozando de nuevo el 0-1 en un centro al segundo palo de Morán que sacaba con la testa Aldave casi sobre la línea. Eso sí, el último susto de la tarde fue para una combativa Mutilvera, cuando una acción nacida de un más que probable fuera de juego de Losantos no indicado la finalizaba Eztieder con un chut raso desde la frontal que sacaba Rabanillo a córner en una buena estirada. Ahí murió un encuentro donde unos y otros tuvieron siempre muy presente que hay un encuentro de vuelta en Miramar la próxima semana.