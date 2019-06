Naredo, pionero en Bilbao

Un asturiano dejó su huella en el País Vasco en los deportes autóctonos. Nunca antes en esta región se había celebrado un campeonato de corta de troncos sobre una altura de cinco metros. El saregano David Naredo se impuso por tres golpes a Eneko Saralegi en un apretado final, en una competición celebrada ayer en Bilbao.

"Entro en la historia de los deportes tradicionales. Y Asturias queda ligada al deporte vasco con este triunfo", comentó ayer David Naredo. La final fue muy disputada, pero con un tiempo de 1 minuto y 54 segundos David Naredo fue más rápido que su rival. "En la primera tabla perdí tiempo ya que el caballete que tenía no era mío, era más bajo, y me tropecé con el mango del hacha un par de veces. Pero ese tiempo lo recuperé en la segunda y tercera, que las hice de seis golpes, con una subida perfecta que me hizo ganar unos segundos de oro para conseguir la txapela", señaló Naredo.

Esta victoria se produjo justo en el año en el que David Naredo ha dado el salto a la élite de la corta de troncos en Vizcaya, tras ascender a la primera categoría después de ser el año pasado el campeón de Segunda.

A sus 27 años continúa con su progresión en un deporte que practicó por primera vez con solo tres años, y para seguir los pasos de su padre, que como recuerda David "batió el récord del mundo de corta de troncos en altura a 15,5 metros, pero no tuvo la repercusión ni el apoyo que ese récord se merecía".