Un paréntesis en el Mundial

El piloto de Moto2 Xavi Vierge fue ayer la estrella invitada en la segunda jornada del Gijón Motoweekend que desde el viernes reúne en el recinto ferial Luis Adaro a un buen número de aficionados de toda España. Vierge marcha en estos momentos en la undécima posición en el Mundial tras la disputa de las seis primeras carreras. "No está siendo lo que esperábamos, pero desde el principio estamos siendo muy competitivos. Aunque no nos acaba de acompañar la suerte estoy seguro que siguiendo así los resultados acabarán llegando. Es cierto que estoy en el puesto once, pero a muy pocos puntos de los primeros, así que a seguir trabajando para estar pronto luchando por las primeras posiciones", señaló.

Vierge forma parte del potente equipo Estrella Galicia, un referente mundial en esta categoría y forma equipo con un amigo de toda la vida como es Álex Márquez. "Para mí es un sueño, es el mejor equipo de Moto2, no lo digo ahora lo dije desde que llegué al Mundial, es el referente. He conseguido estar aquí y la diferencia se nota desde el primer día. Es como un equipo de MotoGP, te dan mucha información, también hay que trabajar mucho, pero eso se nota. Nos está faltando un poco de suerte para estar más adelante". Vierge tiene dos "poles" en su trayectoria y ambas conseguidas en el Gran Premio de Argentina. "Llevo dos poles consecutivas allí, me lo paso muy bien en ese circuito, pero es cierto que este año tuvimos un contratiempo y no pudimos correr por un problema eléctrico, pero prefiero quedarme con las cosas positivas que es que estamos siendo rápidos".

Vierge es catalán y la próxima carrera será en el circuito de Cataluña, que para él es como correr en casa: "Después de una temporada que está siendo difícil que mejor manera de tratar de darle la vuelta a las cosas que corriendo en casa. He estado dos días corriendo allí y tengo bastante información. Espero ser competitivo desde el primero día y poder hacer un buen fin de semana".

Queda mucha temporada por delante y Xavi Vierge quiere luchar por estar "entre los cinco primeros del campeonato, voy a luchar por eso, pero para ello hay que ser regular. Hasta ahora he tenido dos ceros, ninguno por mi culpa, uno porque me tiraron y otro por la avería eléctrica, pero estamos trabajando duro para ser competitivos en las carreras porque la velocidad la tenemos y a ver si pronto puedo estar luchando por los podios".

El catalán pasó ayer buena parte de la jornada en el recinto donde se desarrollan la mayor parte de las actividades del Gijón Motoweekend y quedó encantado. "Es un evento muy divertido ya que hay un montón de actividades diferentes y muchísimas motos, que es lo que nos gusta a los moteros, hay tantas cosas que necesitas más de un día para verlo todo. Me parece todo genial", aseguró.