El Stadium no renueva a su delantero Borja

Nueva baja en el Stadium. El atacante Borja no seguirá en el club la temporada que viene. La dirección deportiva ha decidido prescindir de los servicios de un futbolista que llegó el año pasado a las filas stadiumistas, aunque no llegó a consolidarse en el once. Lesiones y causas extradeportivas relacionadas con su situación laboral hicieron que sólo sumase 1.600 minutos en los que anotó cuatro goles. El Stadium continúa planificando la próxima campaña, en la que todavía no sabe en qué categoría competirá. En caso de ascender a Segunda B Marino y Lealtad jugarán en Tercera.