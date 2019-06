"Estoy seguro de que volveré al Belenos"

A la tercera no fue la vencida para Mario Copetti (Barcelona, 1966). El ya exentrenador del Oxigar deja la disciplina del Belenos tras no conseguir el ascenso a División de Honor B y con la sensación de que ahora no es su momento en un club que quiere tomarse las cosas con calma y cimentar un proyecto a medio plazo con gente de la casa. Eso sí, deja bien claro que esta despedida no es un adiós. "Es un hasta luego", aclara sin ningún género de dudas.

- Dice adiós al Belenos por tercera vez. Según el comunicado oficial del club "porque el entrenador exigía un esfuerzo para el primer equipo que el club no puede asumir en estos momentos". ¿Qué ha pasado?

-Cuerpo técnico y directiva mantuvimos una reunión en la que hablamos de qué jugadores debían seguir, cuáles no y qué áreas sería necesario reforzar si queríamos luchar por el campeonato. La posición de parte de la directiva era la de apostar por un modelo de club en el que apostar y esperar por los chavales que hoy están en la cantera. Eso exige un tiempo de espera de un año o dos y por eso entendemos que era mejor un "stand-by", irme de momento.

- ¿Qué opinaba esa "otra parte de la directiva" a la que hace referencia?

-Me consta que Felipe (Blanco, el presidente del club) e Isra Heres (vocal de la directiva) entre otros eran de la idea de renovar, pero tuvieron que sopesar el resto de visiones y entiendo que hayan optado por ese proyecto. Tampoco ha sido un asunto de dinero, porque en ese sentido había sintonía.

- Se va, entonces, sin ningún problema con nadie.

-Por supuesto que no, todo lo contrario. Este verano tengo un campus de tecnificación y pasarán por allí miembros del Belenos. Tanto jugadores como directivos.

- Habla de que pensaron que era mejor hacer un "stand-by". ¿Quiere decir eso que unirán sus caminos en el futuro?

-Seguro que sí. Quizás en un par de años. Pero ahora carecía de sentido tener un entrenador para buscar el máximo nivel competitivo con la plantilla que se va a formar como yo. Me une una gran relación de amistad con Felipe y con otros dirigentes del club y estoy seguro de que volveremos a unir nuestros caminos.

- ¿Tiene ofertas para entrenar la próxima campaña?

-Tengo un par de opciones que resolveré antes del 25 de junio, pero de momento no puedo adelantar ningún detalle más.