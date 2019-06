Montse Tomé: "Siempre pensé en ser entrenadora"

Desde que la ovetense Toña Is abrió la puerta, allá por octubre de 2015, sólo otra mujer cruzó el umbral. Se trata de Montse Tomé, también asturiana y ayudante de Jorge Vilda en la selección española. "Llevo aquí un año y medio", indica Montse Tomé. Aceptar la proposición implicaba, en su caso, un cambio de vida. Dejar Oviedo. Recorrer 450 kilómetros. Asentarse en Madrid. Dijo que sí. "En otra época, las jugadoras no tenían recursos. Aún así, seguían jugando al fútbol porque lo amaban", explica, y añade que siempre quiso se entrenadora: "Sí pensaba que podría ser entrenadora, pero no creía que el fútbol femenino pegaría un cambio tan grande como para poder vivir de eso".