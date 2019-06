El momento del salto

Superada la primera gesta, la de ganar su primer partido en un Mundial, España tiene ahora licencia para soñar. El triunfo del conjunto español femenino por 3-1 ante Sudáfrica permite llegar al partido de hoy con la aspiración de dar un gran zarpazo, arrebatarle si se consigue ganar la primera plaza a Alemania, con la que está ahora mismo empatada a tres puntos en la cabeza del grupo B. "Hemos venido a hacer historia, queremos estar a la altura de Alemania", comentó ayer el seleccionador Jorge Vilda.

España afronta esta tarde (18.00 horas, Gol Televisión) la ilusionante misión de imponerse a Alemania, bicampeona mundial, y solo superada por Estados Unidos, con tres títulos, desde que empezó a disputarse el Mundial de fútbol femenino en 1991. "Nos enfrentamos a un equipo que es favorito para lograr el título mundial, para ser primero de grupo y para este partido. Aspiramos a estar a la altura de Alemania algún día", comentó Vilda antes de añadir que "estamos trabajando muy duro y por eso estamos teniendo esa progresión, queremos estar a su altura".

La victoria ante Sudáfrica, en la que la asturiana Lucía García tuvo protagonismo con su gol, puede provocar que la allerana entre en el once inicial, tras ser suplente en el estreno. Esa es una de las dudas que tiene Vilda, que a priori dará continuidad al mismo once que venció a Sudáfrica, formado por Paños; Torrejón, Paredes, León, Corredera; Putellas, Torrecilla, Losada; Sampedro, Hermoso y Caldentey.

En Alemania, por su parte, la principal baja será la ausencia de la centrocampista Dzsenifer Marozsan, una de las estrellas de su selección, que se perderá lo que queda de fase de grupos del Mundial de Francia, tras romperse un dedo del pie en el debut del combinado nacional alemán contra China. La posible alineación de Alemania sería Schult; Hendrich, Hegerin, Doorsoun, Simon; Magull, Leupolz, Daebritz; Huth, Popp y Gwinn.

El subidón de vencer por fin en un Mundial, tras no poder hacerlo en la primera participación en 2015, provoca que ahora España se haya quitado esa presión y que quiera seguir creciendo. "Del debut ante Sudáfrica me quedo primero con lo positivo, con la entrada del equipo, que estuvo bien y concentrado. Sí que es verdad que tras el gol sufrió un pequeño bajón, pero se repuso en la segunda parte, donde fuimos a por el partido y lo remontamos, que en un Mundial es complicado", explicó el seleccionador. "Pero me quedo con que la mejor versión del equipo aún está por verse", añadió el técnico.

España, para dar la sorpresa, se agarra a la buena imagen del último precedente con Alemania, la número dos del ranking mundial, en un amistoso que terminó en empate sin goles el pasado mes de noviembre, y que permitió olvidar el 5-0 en contra de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2013.