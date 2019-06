Victoria amarga para los Warriors, que pierden de nuevo a Kevin Durant

Los Golden State Warriors, con una impecable actuación de Stephen Curry, ganaron 105-106 en su visita a los Toronto Raptors de Marc Gasol, Serge Ibaka y Kawhi Leonard, y colocaron un 3-2 en las finales de la NBA. Los Raptors desaprovecharon su primera oportunidad para lograr el anillo.

El triunfo, no obstante, tuvo un sabor amargo por los Warriors, debido a que perdieron de nuevo Kevin Durant, que sufrió lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho justo el día en el que reaparecía. "Mi alma está muy dolorida en estos momentos. No quiero mentir, pero ver a mis hermanos obtener esta victoria fue como beber tequila, me dio nueva vida", manifestó después en sus redes sociales Durant.

El triunfo Los Golden State Warriors tuvo como protagonista a Curry, que terminó el partido con 31 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que su compañero Klay Thompson cerró el choque con 26 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

En los Raptors, Leonard, que despertó tarde, fue el máximo anotador de su equipo con 26 puntos, Kyle Lowry anotó 18 y Gasol 17 puntos, ocho rebotes y dos asistencias. Serge Ibaka hizo 15 puntos y seis rebotes.

Al final del primer periodo, los Warriors iban por delante 28-34, pero 10 puntos de Gasol, el principal anotador de su equipo, permitían a los Raptors mantenerse vivos. El segundo cuarto se inició con la misma tónica y la ventaja visitante era de seis puntos (56-62) al descanso del partido.

El tercer periodo, los Raptors se acercaron en varias ocasiones en el marcador, gracias a los triples de Fred VanVleet, pero el equipo canadiense fue incapaz de mantener la consistencia ante la falta de juego de Leonard. Con 78-84 en el marcador se inició el último cuarto, en el que Leonard despertó y a falta de cinco minutos anotó su primer triple del partido y adelantó a los Raptors por primera vez desde el salto inicial. A tres minutos para el final los Raptors ganaban 103-97. Pero tres triples seguidos de Curry y Thompson y un par de fallos en ataque de los Raptors acabaron con las esperanzas de los de Toronto y un marcador de 105-106.

El jueves, a las 3.00 horas, será el sexto partido de la final en la pista de los Warriors, que necesitan ganar para seguir vivos y forzar el séptimo y último partido.