Viti Amaro, nuevo entrenador del Avilés: "Buscamos normalidad"

La última vez que Viti Amaro ganó un partido de fútbol fue contra el Avilés. Ahora, el ex del Industrial toma las riendas del equipo del Suárez Puerta. Las líneas maestras las dejó claras desde el minuto uno. "Buscamos la normalidad. Hablar solo de fútbol. no hay que pensar en el ascenso. Ahora, hay que arrancar", afirmó.

La normalidad es utópica en la historia reciente avilesina. Norte Proyectos Deportivos asumió la gestión de la primera plantilla hace 11 días y ya han dimitido Alain Menéndez y Alberto Escudero, el director deportivo y el secretario técnico respectivamente. Es decir, dos de los tres directivos que había.

José Álvarez sigue como director general. Se toma la primera crisis con humor. "Ya veís que hoy -por ayer- hay menos sillas", bromeó en una referencia a la salida de Menéndez y Escudero. Sobre el adiós de estos, fue cuestionado Viti Amaro. Álvarez le quitó la palabra. "Es mi parcela", le dijo amablemente.

"Su salida nos entristece. Eran unas personas válidas ayer y lo siguen siendo", dijo. Álvarez se limitó a repetir la explicación ya ofrecida por LA NUEVA ESPAÑA. "Creyeron que sus responsabilidades se iban a recortar y que su trabajo iba a ser supervisado", afirmó. Poco después, admitió que así iba a ser.

Capeado el temporal, Viti Amaro pudo expresar algunas de las ideas que tiene para su nuevo proyecto en Avilés. "Creo que vamos a hacerlo bien. El mercado es reducido y no es fácil. En cuanto convenzcamos a la gente, las cosas irán más rápidas", vaticinó.

Amaro apuntó novedades. Pedro Gancedo, su segundo de a bordo en el Industrial, le seguirá en esta etapa en el Avilés. También se quiere quedar con Olmo Maroto, el segundo entrenador de esta temporada y preparador físico. "No todo era malo ni horrible en el Avilés, había cosas buenas", expresó.

Su idea es arrancar la pretemporada el 17 o 18 de julio. Su intención es contratar a 20 jugadores para la plantilla. Pero no será cuadriculado. "No desecharemos algo que esté en el mercado si se da el caso", apuntó. Sobre su idea de juego afirmó que pretende "apoyarse en extremos" y "crear un proyecto que sea reconocible por todos".

Dos fechas para la deuda

Norte Proyectos Deportivos es la firma encargada de satisfacer la deuda con los jugadores de la pasada temporada. Habrá dos fechas: 30 de junio y 30 de julio. La empresa balear contempla una tercera vía, aplicable a los jugadores que renueven su contrato. Con ellos se intentaría pactar un calendario de pagos. Uno a los que se le ha ofrecido esta alternativa es al portero Borja Piquero.

El Avilés gozará de un presupuesto cercano a los 160.000 euros esta temporada. "Hay que pagar mucho dinero antes de empezar la temporada y eso se resta de nuestro presupuesto. Pero no me lavo las manos. No vamos a hacer un 'equipín'. Vamos a traer lo mejor que podamos, pero sin pagar lo que no tenemos", avanzó Álvarez.

Norte Proyectos Deportivos cumplirá en pocos días dos semanas al frente de la primera plantilla del Real Avilés. "Sabíamos donde nos metíamos. Que los primeros meses iban a ser los más complicados. Cada vez que levantamos la alfombra aparece una deuda nueva, pero eso no nos asusta. La ilusión de Norte Proyectos Deportivos está intacta", zanjó José Álvarez durante la presentación de Viti Amaro. En la misma, confirmó que tiene intención de reunirse con todas las peñas del Real Avilés con el objetivo de que vuelvan al campo y apoyen al equipo.