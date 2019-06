Fernando Alonso saldrá segundo en Le Mans, por detras del Toyota de 'Pechito' López

El Toyota TS050 Hybrid del español Fernando Alonso afrontará desde el segundo puesto de parrilla las 24 Horas de Le Mans, la última prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que se disputará en el circuito francés de La Sarthe y cuya 'pole' ocupará el otro coche de la escudería nipona, el del argentino 'Pechito' López.

Al doble campeón mundial asturiano, que lidera el WEC junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, le bastaría, para asegurarse el título, acabar séptimo la carrera de un día más importante del mundo; que ya ganó junto a sus compañeros el año pasado; y en la que, sobre el papel, parten de nuevo como favoritos ambos Toyota, con el de Alonso saliendo desde la segunda plaza.

Kobayashi, antiguo compañero del mexicano Sergio Pérez en F1, cuando coincidieron en Sauber; y que en enero ganó en el equipo de Alonso, con un Cadillac, las 24 Horas de Daytona (Florida, EEUU) -una prueba perteneciente a otro campeonato, el IMSA-, volvió a ser el más rápido este jueves, tras haberlo sido el miércoles.

Kamui, que se alterna al volante del Toyota número 7 con 'Pechito' y con el inglés Mike Conway, cubrió, por la tarde, en su vuelta rápida, los 13.626 metros del circuito de La Sarthe en tres minutos, 15 segundos y 497 milésimas, 411 menos que lo que invirtió en su mejor giro su compatriota Nakajima.

Lo hizo en la segunda de las tres sesiones de una calificación que tanto Alonso, que ya lo había apuntado el miércoles, como el piloto de Río Tercero (Córdoba), que lo hizo este jueves, consideraban intrascendente; ya que "la carrera es muy larga" y el punto extra que otorga no influiría en el desenlace del campeonato.

Un certamen que ahora lideran -en el coche número 8- Fernando y sus compañeros con 30 puntos de ventaja sobre el otro Toyota; uno menos que antes de la calificación. Lo que, efectivamente, no cambia nada; y al súper-campeón español le valdrá ser séptimo en Le Mans para hacerse con el Mundial de Resistencia.

"Ser campeón del mundo el domingo por la noche es lo más importante, pero aquí siempre está la sombra de no poder acabar la prueba. Ésa es la gran diferencia con el año pasado", dijo Alonso, que hace justo doce meses logró junto a Buemi y Nakajima el primer triunfo para Toyota en las 24 Horas de Le Mans.

Una prueba en la que el año pasado tan sólo pudo dormir "entre 20 y 30 minutos; pero con un ojo medio abierto", según manifestó a Efe el propietario de los dos títulos Mundiales y de las 32 victorias en Fórmula Uno que cuenta España a lo largo de toda su historia.

"Este año veremos cómo va, pero una vez que empieza la adrenalina y te metes en la vorágine de la carrera es difícil desconectar", explicó a Efe el genio astur, que ni confirmó ni desmintió si desearía volver a la categoría reina y a Ferrari -la escudería más laureada de la F1, para la que firmó tres subcampeonatos-; ni quiso explicar qué pruebas afrontará cuando acabe el WEC.

Un certamen en el que no competirá la temporada que viene, en la que, sin embargo, tampoco descartó una nueva participación en la prestigiosa prueba que tiene lugar en el circuito de La Sarthe.

En el que se empezó a rodar el miércoles, jornada en la que, tanto en el entrenamiento libre -de cuatro horas-, como en la primera sesión de calificación ya había marcado el mejor crono (3:17.161) Kobayashi para el coche de Pechito. Que sufrió un percance en la sesión nocturna de ese día, cuando lo pilotaba Conway, embestido por el estadounidense Tracy Krohn (Porsche).

A Krohn le dieron el alta médica este jueves en la clínica en la que fue ingresado de forma preventiva. Y al coche número 7 se le sustituyó el chasis.

Toyota es japonesa y no es por casualidad que sean los pilotos de esa nacionalidad a los que se les reserve el privilegio de rodar con menos combustible en busca del giro rápido. Y que sean, con casi total seguridad, ambos nipones los que acaben las 24 horas a bordo de sus respectivos monoplazas, de no sufrir percance alguno.

Por ese motivo tanto Nakajima como Kobayashi salieron a rodar al principio de la tercera y última sesión de calificación, pero ninguno mejoró el crono de la anterior, por lo que en la noche de Le Mans, el resultado de la parrilla no se alteró. Y el coche de Alonso, que no renunciará al triunfo en la prueba, arrancará segundo este sábado, a partir de las tres de la tarde (13:00 horas GMT).

Desde la 'pole' lo hará el de 'Pechito', que admitió a Efe que "ya mismo" firmaría "ganar las 24 Horas de Le Mans" y no anotarse el campeonato.

"Si el domingo me voy ganando las 24 Horas de Le Mans, aunque no sea campeón, lo firmo ahora. Ya. No tendría problemas en firmarlo. Creo que el auto 8 (el de Alonso) ha hecho méritos suficientes para ser campeón del mundo", comentó a Efe 'Pechito' López antes de afrontar la calificación este jueves en el circuito La Sarthe.