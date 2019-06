El miércoles, en una sala de prensa, un director deportivo de un equipo de fútbol de esta región se erigió como abanderado del club de Asturias.

No voy a valorar la intervención en sí, pero sí voy a aclarar unos puntos que no me parecen del todo acertados. En nuestra querida Asturias, el fútbol, el conocido como deporte rey, siempre ha sido seguido por multitud de aficionados. Con equipos en pueblos y aldeas que en muchos casos, por desgracia, ni conocemos.

Hablar de "equipo de Asturias" creo que falta al respeto a toda esa gente que, temporada tras temporada, sigue a un equipo que seguramente no tiene la repercusión mediática que tiene al que usted ensalza.

El respeto y la admiración por clubes que estén formando a jugadores que, dentro de unos años, pueden pasar a formar parte de su plantilla me parece cuanto menos admirable.

Cada asturiano tiene en su corazón a uno o varios clubes, porque eso va de sentimientos. Yo puedo ser del Oviedo, del Lada y sentir simpatía por el Veriña, pero nunca me atrevería a decir de ninguno de ellos es el equipo de Asturias.

El equipo de Asturias es todo equipo asturiano que compite, que tiene a gente que logra que niños y niñas puedan practicar el deporte que les gusta, que tiene padres que, con gran esfuerzo, ayudan en todo lo que pueden, ya que los medios de los que disponen son escasos, en muchos casos inexistentes.

Usted lleva pocos años en Asturias pero parece ser que la humildad se la ha dejado en su tierra natal.

Solo le pido que respete, que tenga un mínimo de aprecio a todo lo que es Asturias y, si va a lanzar una arenga a la prensa, la haga con otro tema que influya única y exclusivamente al club que representa.

Entiendo que el fin era atacar a ese club que no hace muchos años estaba muy por debajo del suyo, al club que hoy, tanto el primer equipo como el filial y el femenino, les ha superado en sus respectivas clasificaciones.

Pero recuerde: "Club de Asturias" como tal no existe. Cada asturiano tendrá el suyo y ninguno, milite en la categoría que milite y ocupe el puesto que ocupe en la clasificación final de Liga, es más que otro.