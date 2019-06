Miguel Martín, entrenador del Gijón Industrial

El Gijón Industrial ha elegido como técnico de su primer equipo a Miguel Martín. El gijonés, que se estrenará en Tercera, encabezará el proyecto de la temporada 2019/2020 con la intención de que el conjunto fabril, en el cual ya vivió su etapa como jugador, "se consolide en esta categoría, que no sea un equipo ascensor, poco a poco tiene que ser un equipo que pelee por los puestos nobles de la categoría", señaló ayer Miguel Martín, que vivió su última experiencia en el División de Honor juvenil del TSK Roces en la temporada 2017/18.

A sus 47 años, se muestra entusiasmado por comenzar esta nueva etapa deportiva. "Me hace ilusión entrenar en casa, es también una pequeña responsabilidad, pero es algo que me atrae y, a pesar de que esta temporada no tenía pensado entrenar, merece la pena dar el paso", explica. Son sus primeras horas como entrenador del Gijón Industrial, tras la reunión mantenida con el presidente Diego Junquera en la tarde del jueves, donde se cerró el acuerdo. Desde ese momento, Miguel Marín ya planifica lo que va a ser su plantilla, en la que ya cuenta con ocho jugadores tras la renovación del central Diego. A ellos se podría sumar Dani Peláez, que tiene muy avanzadas las negociaciones para seguir una temporada más en el equipo de Santa Cruz.

Miguel Martín tiene clara la idea de juego que va a exponer en el Gijón Industrial y da prioridad a que "lo primero que debemos de ser es un equipo, eso es primordial, ser un bloque", comenta. A ello añade que "puedo asegurar que seremos un equipo muy difícil de ganar, eso seguro y después le sumaremos las virtudes con las que vamos a contar". De esta forma, el Gijón Industrial ya tiene a su nuevo entrenador tras la pasada campaña en donde contó hasta con tres entrenadores, Viti Amaro, Chiqui de Paz y Floro Junquera para lograr finalmente la permanencia de forma agónica en el último partido.