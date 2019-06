Robert Moreno, nuevo seleccionador: "Tengo el apoyo de Luis Enrique y eso es lo más importante"

Luis Enrique ya es exseleccionador de España. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, junto a José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF, acaban de comparecer en un acto público celebrado en la Ciudad del Fútbol para confirmar la salida del asturiano, a causa de sus graves problemas familiares. Le sucederá en el cargo su segundo, Robert Moreno, también presente en la comparecencia, que ya dirige al combinado nacional desde marzo. Asume el mismo contrato que Luis Enrique por lo que su estancia en el cargo se prevé larga.



"Habéis respetado su situación y pedimos que así siga siendo", inició Luis Rubiales. "Hay que dar las gracias a Luis Enrique, ha sido un diez. Hemos aprendido de él. Seguimos unidos a él. Acabo de hablar con él y siempre tendrá las puertas abiertas", aseguró el dirigente de la RFEF. "Nos ha demostrado trabajo y honestidad", prosiguió.



Según explicó Luis Rubiales, la salida de Luis Enrique, que tuvo que abandonar la concentración de la selección en la previa del partido contra Malta en marzo, se produce ahora porque ha sido el mismo asturiano el que lo pidió. La decisión ha sido de Luis Enrique. Es un asunto personal. Esto es un problema y el equipo más preparado es el que llegó con Luis Enrique. Robert Moreno va a tirar del carro. Un cuarto de hora antes hemos hablado con los capitanes para comunicarles la decisión y están de acuerdo. Van a ayudar al nuevo seleccionador", comentó, Luis Rubiales.



"Este equipo técnico nos ha dado trabajo y honestidad y queremos seguir contando con ellos. Tanto Molina como yo creemos que este equipo es el más indicado para sacar la situación adelante", dijo Rubiales, tras confirmar que Robert Moreno se pondrá al frente de la selección español. No se barajaron otras opciones. "Hace un año empezamos un proyecto y la mejor forma de continuarlo es con Robert Moreno", afirmó Molina. "Robert es la mejor persona para el cargo", zanjó.





?? @LuisRubiales: "Nos hemos encontrado con una situación que ha habido que afrontar. Hablé con Molina y coincidimos. Conocemos y sabemos de la preparación de Robert. Creemos que son la mejor opción. Y hemos conseguido que todos se sientan identificados con el grupo de trabajo" pic.twitter.com/ADC0za16GV — RFEF (@rfef) June 19, 2019

?? Robert Moreno: "Es una responsabilidad y un honor poder defender a la selección de mi país desde el banquillo. Más cuando llevas tantos años en esto que empezó como una pasión y ahora es mi profesión" pic.twitter.com/KiGsog3oCk — RFEF (@rfef) June 19, 2019

?? Robert Moreno: "He estado 9 años con Luis Enrique entrenando a los mejores del mundo y viendo sus decisiones. Él me inculcó el conocimiento del vestuario, de los jugadores. Vamos a hacer un gran trabajo" pic.twitter.com/eKsGJfwSzT — RFEF (@rfef) June 19, 2019

En sus primeras palabras como seleccionador, Robert Moreno confesó tener una sensación "agridulce". "Más amarga que dulce", dijo. Es un sentimiento encontrado. Estoy triste, y no diría que estoy contento. Es responsabilidad. Llevo muchos años en el fútbol siempre pensé que iba a ser entrenador del máximo nivel, pero no esperaba que llegara de esa manera, las circunstancias son especiales. Luis está de acuerdo y ha dicho adelante. Tengo su apoyo y eso es lo más importante", afirmó.Cuestionado sobre su falta de experiencia, Robert Moreno se mostró seguro de su carrera. "Creo que no es así. Llevo nueve años con Luis Enrique, viendo sus decisiones en los mejores vestuarios del mundo y viendo las decisiones que él tomaba", indicó Moreno, que ya ha tenido que dirigir a España los últimos tres partidos contra Malta, Islas Feroe y Suecia. Debutará contra Rumania y su siguiente partido será contra Islas Feroe, en Gijón. Se trata del partido homenaje a Enrique Castro "Quini". Sobre su idea de juego, dijo que "el camino es el marcado por la selección en los últimos años. Ser protagonistas con el balón, que el rival lo tenga lo menos posible. En una selección te reunes cinco veces al año. Depende de los jugadores que traes. Ojalá los equipos grandes desarrollara el estilo de juego que queremos. Estoy contento, no soy un fundamentalista de nada. Con los jugadores que tenga hay que sacar el rendimiento. No puedo pedirles cosas que vayan en contra de su naturaleza"."El cuerpo técnico va a seguir el que estaba. Estamos unidos. Tenemos una dinámica y vamos a hacer un esfuerzo suplementario para cubrir las áreas que llevaba yo y así poder cubrir todo", anunció Moreno sobre su equipo de trabajo. Sobre los jugadores, "no puedo adelantar el futuro. Puede haber sorpresas o no", afirmó.La salida de Luis Enrique se remonta a marzo. Antes del partido contra Malta, "Lucho" tuvo que abandonar la concentración debido a estos problemas. Desde entonces ha sido Robert Moreno el encargado de dirigir a La Roja, asesorado por el resto de técnicos de la selección española.Ahora, tras 11 meses de Luis Enrique en el cargo, el asturiano ha decidido abandonar la primera línea para centrarse en los asuntos familiares que le ocupan. En total, dirigió ocho partidos, seis victorias y dos derrotas. Firmó 21 goles a favor y recibió nueve en contra. España lucha ahora por clasificarse para la Eurocopa 2020. Lleva cuatro partidos disputados y ha ganado los cuatro. A su favor lleva 11 goles y solo dos en contra.