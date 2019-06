El Real Avilés confirma los fichajes de Granda e Imanol, y renueva a Santa

El Real Avilés confirmó los fichajes de Imanol y Borja Granda. El centrocampista y el central, los dos procedentes del L'Entregu, son las primeras incorporaciones de Norte Proyectos Deportivos, la empresa que gestiona el Avilés. Las dos operaciones fueron adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA.

Además, el grupo balear se interesó hace tres semanas por Omar Sampedro, el delantero del Langreo. El avilesino tiene claro que no seguirá en Ganzábal la próxima temporada. No tiene oferta del Avilés, pero Norte Proyectos le llamó para saber sus opciones de futuro.

Sampedro está a la espera, como tantos otros compañeros de profesión, de que se resuelva la promoción de ascenso a Segunda B. Si no puede continuar en la categoría de bronce, estudiaría jugar en Tercera. "Ahora no me planteo volver al Avilés, pero tampoco le cierro la puerta a nadie", dijo a preguntas de este medio.

Otro de los que interesa al Avilés es Viti, del Llanera. El jugador sabe que los gestores baleares están interesados en mantener un contacto con él, pero no tiene oferta en firme. Ya han preguntado por él el Caudal y el propio Llanera.

El que sí estará el año que viene será Santa. El central renovará en los próximos días. Berto Laviana también ha sido contactado por Norte Proyectos. La respuesta del centrocampista se demorará unos días.