El Marino pide a sus aficionados que no invadan Miramar tras el duelo contra el Sestao

No por conocida la normativa y la pena se evita una estampa clásica: las invasiones de campo tras el final del partido. El Marino de Luanco recuerda a sus hinchas que no deben hacerlo, ya que de ignorar sus advertencias, el club se expone a una multa económica. Contra el San Ignacio y contra la Mutilvera varios aficionados entraron en el césped tras el partido, una situación no permitida por el reglamento.

"Tras los acontecimientos acaecidos en las eliminatorias contra el C.D.San Ignacio y U.D. Mutilvera, se ruega no se entre al terreno de juego hasta que ambos equipos y el trío arbitral abandonen el mismo", reza el comunicado del Marino, que sabe que contra el Sestao registrará la mayor entrada de la temporada y seguramente una de las mejores de su historia.