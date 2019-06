El Avilés, sin franjas

Norte Proyectos Deportivos, la empresa que gestiona la primera plantilla del Real Avilés, se ha marcado como objetivo romper con el pasado. Y lo ha logrado con la nueva equipación del primer equipo, que prescindirá de las características franjas blanquiazules que, históricamente, ha venido vistiendo el Avilés.

En realidad, no se puede decir que se trate de una idea del grupo balear, sino que los dirigentes han "heredado" esta equipación. "Nos llegó ayer la camiseta de muestra. No sé si a los aficionados les gustarán los colores. Norte Proyectos no tuvo opción de elegir ni color ni camiseta porque ya estaba decidido por la directiva anterior", explicó José Álvarez, el director general.

"Nos la hemos encontrado. Esperemos que sea la camiseta que nos de muchas alegrías y que lo de menos sean los colores", resumió el dirigente sobre una prenda que no es que sea excesivamente de su agrado.

El diseño es arriesgado. La camiseta mantiene los colores blancos y azules del equipo. En lugar de franjas, tiene tres rayas en la parte inferior de la cara delantera. En el medio, hay un hueco libre para donde supone que se colocará la publicidad que luzca el equipo. Localizar un anunciante principal también será novedoso en el Real Avilés. La última temporada el club ha lucido publicidad propia. Anunciaba la Fundación Real Avilés, que había creado José María Tejero, el máximo accionista del club, a principios del curso pasado.

En la parte delantera de la camiseta, se muestra el escudo del Real Avilés, acompañado de otros detalles de color azul. Por detrás, los dorsales simulan estar pintados "a brochazos", en una elección similar a la que vistió el Deportivo de La Coruña hace varias temporadas. En el cuello, por la parte posterior, va la bandera de España acompañada de la asturiana.

Por ahora, se desconoce cuál será la segunda indumentaria. No está decidido ni el color ni el diseño. Lo mismo sucede con el caso de una hipotética tercera equipación.

Lugo, rival veraniego

Norte Proyectos Deportivos anunció ayer el que será el primer rival del Real Avilés durante la temporada. Primer rival por el orden cronológico de su anuncio, porque es posible que antes de que los avilesinos se midan al Lugo, el rival elegido, se dispute otro encuentro ante un rival de menor entidad.

El Lugo militó la pasada temporada en Segunda División. Logró la permanencia, tras un año complicado. A falta de confirmar más rivales, este partido que se jugará en el Suárez Puerta el 24 de julio a las 19.00 horas de la tarde. Se prevé que el primer entrenamiento sea el 17 o el 18 de julio.

Con la llegada de Borja Granda, presentado ayer, y la renovación de Nico Pandiani, el Avilés toma forma. Ya hay siete futbolistas. Son, a parte de los citados, Piquero, José Antonio, Diego Pereira, Imanol y Javi Torres. Además del técnico, Viti Amaro.

Nico Pandiani, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, quería quedarse en el Real Avilés y lo ha logrado. El central uruguayo firmó su continuidad con Norte Proyectos. Previamente, el central había pedido una cláusula para salir libre en caso de una oferta mejor. El club no quiso incluirla y Pandiani lo aceptó. De esta forma, el Avilés se queda con uno de los mejores futbolistas del año pasado.