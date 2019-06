García: "No quiero que Mieres pierda otro símbolo"

"Nos mueve el sentimiento que todos tenemos por el club y la conciencia de que Mieres no pude seguir perdiendo símbolos y el Caudal es el símbolo deportivo por excelencia de Mieres". Con estas palabras presentó, en la mañana de ayer en la cafetería Carolina, su candidatura a la presidencia del Caudal Deportivo el que fuera Alcalde de Mieres Luis María García.

El mierense aprovechó este acto para mostrar su interés por presentarse a las elecciones del club, para lo que ya cuenta con los 50 avales necesarios , pero no se olvidó del que dejará de ser la próxima semana máximo mandatario caudalista como es Roberto Ardura, del que quiso "reseñar como caudalista mi agradecimiento al presidente que se va. A Ardura y todos los que le ayudaron porque creo que hubieran merecido irse dejando al Caudal en Segunda B, pero muchas veces las buenas gestiones no traen consigo buenos resultados". Luis María García situó el porqué de su decisión de presentarse a las elecciones en su caudalismo pero, también, ante "la posibilidad que tras un año trabajando la junta gestora para llevar las riendas del club, el Caudal se quedara descabezado". Junto a García conformarán su directiva Miguel Rico, como vicepresidente y director general; Eliseo Gutiérrez, como vicepresidente; Pedro del Sol, como tesorero, y Rubén Palacios, como secretario, además de otros diez vocales. Hombres sin los que señaló que "no me hubiera sentido con fuerzas para dar este paso, pues me he visto arropado por caudalistas probados de toda la vida".

Durante su intervención, el que fuera regidor mierense adelantó las bases del que sería su mandato como presidente caudalista: "Involucrar la sociedad mierense. Se puede ser del Barça, del Madrid, del Sporting o del Oviedo, pero siendo de Mieres también hay que ser del Caudal". También subrayó que cuidará la cantera "tratando que sea el vivero del primer equipo, pero sin mermar la ambición por ascender a Segunda B". Y además, buscará "tratar de recobrar el apoyo del comercio mierense", y "tener una buena relación con los clubes de la comarca". Todo ello sumado a "llegar a la gente joven del concejo tratando de impulsarles el sentimiento caudalista".

En el apartado deportivo señaló que su gran apuesta es por la introducción de la figura de un secretario técnico que englobe el trabajo tanto del primer equipo como de la cantera. Esta figura tiene nombre: el mierense y ex técnico caudalista Chuchi Collado.