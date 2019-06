El club, a por la vuelta de David Álvarez

La secretaría técnica del Real Avilés trabaja sin descanso para seguir incorporando jugadores a la era Norte Proyectos. Uno de los que más gusta para la delantera es David Álvarez, que la pasada campaña jugó en el Zamora de Tercera División. Criado en las categorías inferiores del Real Avilés, llegando a debutar con el primer equipo de Tercera, posteriormente pasó por Oviedo Vetusta, Langreo, Caudal, Zamora Rápido de Bouzas y Cerceda antes de regresar al Ruta de la Plata.

Otro futbolista que tiene una oferta de Norte Proyectos encima de la mesa es Nacho Calvillo. El veterano futbolista, que ya ha confirmado su desvinculación del Langreo, reconoce la propuesta blanquiazul; si bien, asegura que no tiene decidido su futuro. "La del Real Avilés es una más de las muchas opciones que tengo. Ahora debo pararme a analizarlas y ver cuál me interesa más. Incluso no descarto la retirada", asegura el centrocampista, que este año cumplirá 38 años.

En su decisión también pesa la herencia de Tejero y el desconocimiento de los nuevos gestores del equipo. "Dudo por el proyecto actual y por todo lo que ha pasado anteriormente en el Real Avilés. No tengo prisa y no me voy a precipitar", afirma.