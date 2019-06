García ya ejerce en el Caudal

Luis María García es el nuevo presidente del Caudal Deportivo. La del exalcalde de Mieres ha sido la única candidatura presentada a las elecciones a la presidencia del club, con lo que la comisión electoral, una vez revisados los 69 avales aportados por el mierense, ha oficializado a García como sustituto de Roberto Ardura como máximo mandatario de la entidad del Hermanos Antuña.

Algo más de un año ha tardado el Caudal en encontrar un sustituto para un Ardura que ha dejado al club tras nueve años con dos ascensos a Segunda B y con una gestión económica intachable. Algo más de un año y después de tres procesos electorales, además de un año de Ardura como presidente de la junta gestora, ahora la entidad entra en una nueva era que lidera el que fuera alcalde de Mieres. García llegará acompañado del expresidente del Covadonga y directivo de la Federación Asturiana, el mierense Miguel Rico.

La de García ha sido la única candidatura presentada ante la comisión electoral y llegó apurando el plazo de presentación de la misma. Un periodo que expiraba a las seis de la tarde. Justo media hora antes, García y su junta directiva presentaron 69 avales -eran necesarios 50- y la comisión los validó para, en torno a las siete de la tarde, oficializar a García como nuevo presidente. El ya máximo mandatario blanquinegro confesó que "es un orgullo ser el presidente del club de mi ciudad y de mi corazón" y además tuvo palabras para el presidente saliente, un Ardura que acudió a la presentación de la candidatura y del que García señaló que "solo espero poder estar a la altura de Roberto Ardura, que ha dejado muy alto al listón".

Ardura no se quiso perder el nombramiento de García y confesó que "me voy del club, pero nunca dejaré de ser caudalista. En estos momentos solo me queda agradecer a los socios, a los directivos, a los entrenadores y a los jugadores que han pasado por el club mientras yo he estado a su cargo el trabajo realizado por el Caudal. Ahora dejo de ser presidente, pero seguiré yendo al campo, donde espero ver al equipo volver a la categoría que se merece". Además, deseó "toda la suerte del mundo a Luis María".

La directiva de García estará conformada por Miguel Rico y Eliseo Gutiérrez, como vicepresidentes; Pedro del Sol será el tesorero, y Rubén Palacios, el secretario. Además, los vocales serán: Faustino del Fueyo, Florentino Jurado, Celestino Sanz, Reinerio Peña, Juan Matías Sánchez, Raúl Paredes, Rafael Robles, Manuel Antonio Álvarez, José Antonio Álvarez Juy, Joaquín Fernández Vega, David Santos y Juan Santín.

La nueva directiva del Caudal presentará hoy, a las 12 de la mañana, en la cafetería Continental de Mieres a Chuchi Collado como secretario técnico del club, quien, posiblemente, haga oficial la continuidad de Manolo Simón como entrenador blanquinegro, a quien acompañaría como segundo Sergio Villanueva tras dejar el fútbol este año.