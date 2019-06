Liberbank arranca en Tenerife

El Liberbank Gijón ya conoce su calendario para la próxima temporada. Las gijonesas comenzarán la Liga Iberdrola en la cancha de La Salud de Tenerife, el equipo que ascendió esta temporada, pero que está formando una plantilla competitiva con fichajes de la calidad de Nazaret Calzado o Rocío Rojas y en el que ha renovado la asturiana Alba Noriega. El debut en casa será ante el Porriño, antesala de la primera gran dificultad, la visita a la cancha del Bera Bera, en la tercera jornada.

El resto de la primera jornada ha deparado los siguientes enfrentamientos: Aula Valladolid-Rocasa, Granollers-Rincón Fertilidad Málaga, Elche-Atlético Guardés, Bera Bera-Zuazo y Porriño-Alcobendas. Según las fechas aprobadas con anterioridad, la primera jornada será el 7 de septiembre.

Para el entrenador del equipo gijonés, Diego Lafuente, "es un calendario con los rivales fuertes más repartidos y no como el año pasado, que estaban concentrados en la parte final de cada vuelta así que, en principio, el final no será tan duro". Lafuente considera que "La Salud es un equipo que acaba de ascender y será su primer partido en la máxima categoría, así que estará muy motivado pero habrá que ir a ganar". Pero también es consciente de que parece una salida más asequible esta que la siguiente que será nada menos que a la cancha del campeón de Copa. "Prefiero empezar en Tenerife que ante el Bera Bera" reconoció.

Lafuente está convencido que "todos los rivales serán complicados. Veo bastante igualdad, aunque Rocasa y Bera Bera seguirán estando un paso por delante, luego en el resto no veo ninguna plantilla floja".

La División de Honor femenina cuenta con dos equipos menos tras una reestructuración de la categoría que pasa de 14 equipos a 12, por lo que hay menos posibilidades de enmendar los errores. "Va a ser una Liga nueva. Antes tenías calculados los puntos que necesitarías para salvarte, pero ahora hay que hacer cuentas nuevas. Creo que con 14 puntos te salvas y nuestro objetivo será lograrlos lo antes posible. Lo ideal sería conseguirlos en la primera vuelta, para luego pensar ya en otras cosas y en la segunda buscar objetivos más ambiciosos", señala Diego Lafuente.

La distribución de las jornadas levantó bastantes críticas por los largos parones que se producen y algunas situaciones como que el mes de febrero haya cuatro jornadas y además una eliminatoria de la Copa de la Reina, mientras que en marzo sólo está prevista una jornada. El hecho de que entre 9 de noviembre y el 21 de diciembre no se dispute ningún partido, pero sí haya jornada el 28 de ese mes, no ha sentado nada bien a las jugadoras, ya que muchas de ellas no podrán pasar unas fechas tan señaladas como las navideñas en sus casas.