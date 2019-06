El Real Avilés ficha a Viesca: "Me gusta el Suárez Puerta"

El nuevo proyecto del Real Avilés sigue sumando efectivos. El conjunto blanquiazul anunció ayer el fichaje del lateral izquierdo Carlos Viesca, que llega procedente del Caudal. "Estoy muy ilusionado con el proyecto", destacó el futbolista, criado en las canteras de Covadonga, Astur y Alcázar. Nacido en Avilés en 1992 y criado en la localidad sierense de Lugones, el flamante fichaje blanquiazul reconoce que siempre sintió especial predilección por el club y su estadio. "Me encanta el Suárez Puerta. Confío en que se monte un gran equipo", afirmó el cuarto fichaje de la era Norte Proyectos.

Lateral izquierdo de gran despliegue físico, Viesca viene de disputar el play-off de ascenso a Segunda División B con el Caudal. Pese a ello y a ser uno de los futbolistas más destacados de la Tercera asturiana en su posición, no ha dudado en sumarse al nuevo proyecto blanquiazul. "Confío en que se arme un bloque para tratar de pelear el ascenso. No he firmado para quedar décimos. Espero que peleemos por estar en los puestos de arriba", aseguró el avilesino.

Viesca también reconoce que en su decisión de firmar por el Real Avilés pesó un nombre propio: el de Mikel Trabanco, recientemente incorporado a la secretaría técnica realavilesina. "Confío mucho en él y en su palabra. Además, han mostrado un gran interés en mí", aseguró nuevo futbolista blanquiazul, que hace extensible esta confianza a Norte Proyectos. "Creo que cumplirán su palabra y que no habrá problemas como en anteriores etapas", abundó.

Esta confianza también era agradecida ayer por los dirigentes de Norte Proyectos. El hombre de confianza en Avilés de la firma mallorquina, José Álvarez, reconoció ayer estar muy agradecido a Viesca por todas las facilidades que puso para concretar su fichaje. "Es, además, de lo mejor de su puesto en Tercera", elogió el gerente blanquiazul, quien reconoce que en las oficinas del Suárez Puerta están trabajando a todo trapo para tratar de cerrar una plantilla de garantías para pelear por el ascenso.

Ganas de pisar el verde

Las palabras de Viesca desprenden su ilusión por pisar cuanto antes el césped del Suárez Puerta. "Nací en Avilés, toda mi familia vive allí y es un estadio que me encanta, que siempre me ha llamado la atención. Además, le tengo un cariño especial al club", aseguró el futbolista, que se crió en las canteras de Covadonga, Astur y Alcázar. Ya en edad senior pasó por las filas de Universidad de Oviedo B, Universidad de Oviedo, Sporting B, Langreo, Marino y Caudal. Con Viesca, Viti Amaro ya cuenta con nueve futbolistas.