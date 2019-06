El Albacete se hace con los servicios del lateral francés Steve Furtado

El lateral derecho francés, de 24 años, Steve Furtado se ha convertido en el primer fichaje del Albacete. El defensa procede del US Orléans, club de la Segunda gala, y se formó en las categorías inferiores del AS Brondy, donde dio sus primeros pasos deportivos. Furtado recaló en 2010 en la cantera del Rennes. En la temporada 2012-13 debutó con el filial de este mismo equipo, disputando 24 partidos y anotando tres goles en dos temporadas para fichar en el verano de 2014 por el Caen, con el que jugó nueve encuentros en su segundo equipo. En 2016 fichó por el Creteil, con el que participó en 23 partidos de Liga y el verano siguiente fue contratado por el US Orléans, en cuyo primer equipo acabó asentándose.