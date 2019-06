El Avilés solventa las deudas con los jugadores

Dijeron que iban a pagar y lo hicieron. Norte Proyectos Deportivos, la empresa que gestiona la primera plantilla del Real Avilés, acaba de liquidar las deudas con las jugadores de la temporada pasada. Según un comunicado de la empresa balear, el Avilés ya está pendiente de pagos.

"A fecha de hoy Norte Proyectos ha satisfecho la deuda de la administración anterior con AFE y los jugadores han cobrado las cantidades adeudadas", reza el escueto escrito del club.

De esta forma, el Real Avilés afrontará por primera vez en varias temporadas un verano presumiblemente tranquilo. No ha sido inusual que el club, durante las últimas ventanas de fichajes no pudiera inscribir jugadores, ya que al mantener deudas pendientes de otros años la Federación tenía sus derechos bloqueados. Este verano no será así.