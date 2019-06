Savia nueva para el Navia

NAVIA C. F.

El nuevo presidente del Navia, David Álvarez, a la derecha, en la renovación del delantrero Nicolás Pérez. NAVIA C. F.

El Navia ha mudado de piel y encara el futuro con energías renovadas. Una nueva directiva, encabezada por David Álvarez, jugador del club hasta la pasada temporada, acaba de llegar con fuerza y se ha marcado como objetivo prioritario dejar la deuda de la entidad a cero. En estos momentos, según informa el presidente, deben 26.000 euros.

La nueva directiva, que destaca sobre todo por la juventud de sus integrantes, sustituye a la que presidía Gabriel García, "Chapri", que llevaba al frente del Navia desde 2006. "Queremos mostrar nuestro agradecimiento al trabajo que hicieron los que estaban antes, bajaron la deuda, que era mucho mayor, y hay que reconocer el esfuerzo que hicieron", dice el nuevo presidente.

El objetivo prioritario de David Álvarez y de su junta directiva es "sanear al club" porque, dice, "si no, no se puede trabajar". Una vez hecho esto tienen claro el segundo objetivo: "Trabajar mucho con la cantera para que en un futuro sean ellos los que jueguen en el primer equipo". También han dado mucha importancia al proyecto de crear una sección femenina en el club.

Después de estos objetivos, el siguiente en importancia es tener al primer equipo, que ahora mismo está en Segunda Regional, lo más arriba que sea posible. En esa línea están intentando que los ocho juveniles que pasan a sénior se queden en el Navia, a pesar de que tienen ofertas de otros clubes. "Vamos a intentar que se queden los máximos jugadores que sea posible", confirma David Álvarez.

Uno de los que no seguirá, aunque le pese, es el propio David Álvarez. "El año pasado estaba jugando pero si asumo la responsabilidad de ser presidente no me parece correcto seguir jugando", explica. Lo dice alguien que salió de la cantera del Navia, a la que llegó cuando era infantil, y que ha jugado en equipos como el Tapia, el Juvencia, La Caridad, Los Castros y que regresó al Navia para jugar en casa los últimos años que le quedaban de fútbol.

La idea de entrar a gestionar el club surgió de un grupo de gente joven de Navia que se sintió ganas y con ideas para hacer que las cosas mejoren. "Lo que vimos fue que había que relanzar esto, que había pocos socios y que había que tratar de hacer las cosas de otra manera", dice el presidente del club. El objetivo que se han marcado en cuanto a socios es muy ambicioso: pasar de los alrededor de 100 de la pasada temporada a tener 400 ya en agosto. El próximo 13 de julio celebrarán una espicha para presentar el proyecto y explicar a todo el mundo lo que van a intentar hacer. Y para ellos lo más importante será tener un club saneado que despierte el interés de los naviegos.