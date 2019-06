El Marinín alzó el rabu

El Marino necesitó 38 partidos de liga, seis de play off y 26 minutos de agónica prórroga para, como dice su lema, "alzar el rabu". Un gol de Emilio Morilla cuando se barruntaban los penaltis, en un claustrofóbico partido, mete de cabeza, nunca mejor dicho, a los de Oli Álvarez en Segunda B.

Hay muchos infiernos en la tierra. Las Llanas lo fue ayer para el Marino. Los asturianos tuvieron una concepción católica, apostólica y romana del sufrimiento. Consideraron cada córner en contra, cada patada del Sestao y cada acercamiento vasco como un medio para llegar al cielo. Un cielo que se llama Segunda B.

Pocas cosas tiene el fútbol más bonitas que un ascenso de bronce. Pocas tan épicas como amargar la fiesta a un rival que llenó su campo, salvo por los 500 aficionados marinistas que saltaron al césped para celebrar con sus héroes el quinto ascenso de su historia, justo 23 años después del primero.

El partido fue horrendo en lo futbolístico. Apenas aconteció nada hasta el minuto 23. En ese momento, Álex Arias se quedó tendido en el suelo. Todo Luanco estuvo pendiente de Artime, el fisio del Marino. Alzó su dedo afirmativamente, como un emperador romano que decide sobre la vida y la muerte. El "Mago" del Marino podía seguir sobre el césped, y menos mal porque fue de los mejores.

Medio concejo de Gozón tuvo un amago de infarto cuando Zumalakarregui, el central del Sestao, no acertó a rematar ante Rabanillo tras un saque de falta. Se quedó solo en el centro del área, pero no supo definir. Fue el único pecado de la defensa del Marino en 120 minutos del partido. A fin de cuentas, un pecado venial.

El Sestao estuvo algo mejor que el Marino en la primera parte. El escenario jugaba a su favor. Tras el descanso, los de Oli metieron el miedo en el cuerpo. Álex Arias casi encuentra a Luis Morán en una jugada individual. Buscó el pase de la muerte el avilesino, pero no encontró a su compañero.

Rosario Flores tocó anoche en un Sestao en fiestas. Daba la sensación de que la hija de La Faraona podía cantar todo su repertorio y ni el Sestao ni el Marino habrían marcado un gol. El duelo se eternizó. Fue un partido de trincheras. De luchar palmo a palmo, con unas defensas más poderosas que los ataques.

Los vascos tuvieron ya en el minuto 75 un disparo lejano. Le pegó Montero. Fue un golpeo seco, pero no hubo problemas para la meta del Marino. Prácticamente, esa fue una de las ocasiones más claras del encuentro.

Se llegó a la prórroga. Luis Morán, en un centro chut, no fue capaz de conectar con Álvaro García. Se lanzó con todo, pero el pase le pilló a contrapié. El Sestao rozó el larguero con un centro envenado. Suena más espectacular de lo que fue.

Cuando un futbolista se enfrenta a una prórroga habiendo jugado desde el principio, sus piernas acumulan una cantidad de kilómetros más cercana a una media maratón que a un partido. Cada bocanada de oxígeno se toma para aguantar el próximo envite.

Quizás por eso, Luis Morán trató de sorprender a Ibón desde el centro del campo. No entró y el guión retorcido que suele seguir un play off de ascenso hacía presagiar los penaltis. No fue así.

Álex Arias encontró a Trabanco en un saque de falta. Este la puso en el medio y encontró la cabeza de Emilio Morilla, que hizo tocar al Marino el cielo. El Marinín alzó el rabu en un estadio transformado en velatorio, salvo por el sector de los aficionados asturianos. Ayer, esos 500 experimentaron la felicidad más pura.