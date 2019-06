Novo quiere el doble ascenso

Arturo Novo está a 90 minutos de celebrar dos ascensos en uno. El preparador físico milita en el Lealtad, pero presta también sus servicios en el Avilés Stadium, un conjunto que depende del ascenso del Marino -cumplido ayer- y del conjunto de Villaviciosa. "Para mí será un orgullo y la mejor forma de cerrar un año perfecto. Habría que celebrarlo", bromea el preparador físico.

Novo lleva ejerciendo desde 2007. Empezó en el Navarro y pasó por el Avilés, durante la etapa de IQ Finanzas. Esta temporada la empezó en el Stadium, en Regional Preferente. Sin embargo, le llamó también el Lealtad.

"Lo puedo compatibilizar", cuenta. Aunque no sin esfuerzo, porque en no pocas ocasiones, ha tenido casi que estar en dos sitios al mismo tiempo. "Me ha pasado que en muchos partidos he tenido que salir pitando según acaba para poder llegar al otro", indica con una sonrisa.

Pero Novo está encantado. Y el año le ha salido redondo. También colabora con el juvenil del Avilés Stadium, que logró el ascenso a Primera Juvenil. Y echa una mano en el filial del Lealtad y en el Hispano de Castrillón. Es decir, no para quieto.

Ahora está a noventa minutos de lograr un doble ascenso. Lo querrá impedir el Villarrobledo, el rival de hoy del Lealtad en la final por la fase de ascenso a Segunda B.

"Son un equipo muy bien trabajado, les gusta el balón. Si somos capaces de quitarle la bola les vamos a hacer sufrir. En nuestra casa no hemos perdido y hemos estado invictos todo el año", recuerda un preparador físico que está noventa minutos del doble ascenso.