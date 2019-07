"Nuestra virtud ha sido no darnos nunca por vencidos"

Uno de los grandes protagonistas de la selección española sub-21 en el campeonato de Europa ha sido Fabián, centrocampista del Napolés, que fue elegido como el mejor jugador del torneo. El sevillano valoró al término de la final que ganaron 2-1 a Alemania al colectivo por encima de las individuales. "Este equipo ha sido una piña, hemos ido siempre juntos y creo que al final hemos sido justos vencedores", decía. Para el futbolista andaluz, otro de los méritos que ha tenido la Rojita ha sido el de no venirse abajo en los malos momentos, como en la derrota por 3-1 ante Italia con la que comenzaron el campeonato: "Cada uno ha dado el máximo de lo que tenía y para mí nuestra gran virtud ha sido no darnos nunca por vencidos".

Fabián no quiso valorar lo que va a suponer este torneo para su futuro y aseguró que ahora "toca celebrar", "descansar" y estar "con la familia". "Esta temporada he jugado muchísimos partidos", añadía un jugador que también quiso dar las gracias "a todos los españoles que nos han animado".

Otro de los destacados fue Dani Olmo, elegido por la UEFA como mejor jugador de la final. Para él, el triunfo también fue "merecido". "Somos un equipazo. Hemos hecho un gran partido, hemos merecido ganar el torneo que ha sido espectacular", dijo nada más ser nombrado mejor jugador del partido.

"He trabajado mucho para llegar hasta aquí. Tengo que agradecer el apoyo del entrenador, su confianza y los minutos que me ha dado, he intentado agradecerlo con buen juego en el campo", concluyó.